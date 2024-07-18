18/07/2024 08:51

【美國大選】特朗普指強勢美元「是個大問題」，市場震驚美匯走軟

《經濟通通訊社18日專訊》美國共和黨總統候選人特朗普接受「彭博商業周刊」專訪時表示，「我們有很大的匯率問題，因為美元強，日圓和人民幣弱的程度巨大。」其專訪出街後，美匯指數於周三（17日）紐約時段跌0.43%，至103.76，一度觸及4個月低位103.64。

加拿大豐業銀行的首席外匯策略師奧斯本(Shaun Osborne)表示，特朗普對人民幣和日圓的評論，「確實支持了該團隊長期以來塑造的印象，即他再次當選後，可能會打擊強勢美元。」

Monex Europe外匯策略師里斯(Nick Rees)指出：「特朗普的言論是今天美元下滑的主要催化劑。他的言論有點令人震驚，市場過去幾周認為他獲勝，將等同於美元走強。」

但TS Lombard首席經濟學家兼宏觀研究主管比米什(Freya Beamish)質疑道：「問題在於特朗普能做些甚麼來削弱美元，而這對市場的威脅要大得多。」(jf)