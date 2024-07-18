18/07/2024 14:21

【美國大選】萬斯在共和黨大會發表演講，痛斥華爾街摧毀美國經濟

《經濟通通訊社18日專訊》美國共和黨副總統候選人萬斯(J.D. Vance)周三（17日）在共和黨大會上發表演講，讚揚總統候選人特朗普拒絕在經濟議題上「迎合華爾街」。

萬斯批評說，美國的農村和貧困社區被華盛頓和華爾街拋棄。他特別指出，「華爾街大亨」在2008年金融海嘯中摧毀了美國經濟，引發失業螺旋上升，民主黨人讓數百萬非法移民湧入這個國家，讓情勢雪上加霜。

年僅39歲，比特朗普年輕近40歲的萬斯還說，數十年來，在華盛頓有權有勢的少數人，與我們的鴻溝愈來愈多。他說：「從伊拉克到阿富汗，從金融危機到大衰退，從開放邊界到工資停滯，治理這個國家的人們屢試屢敗。直到一個名叫特朗普的人出現。」



*圖阻中國擴大中產階級*



萬斯還痛斥拜登是一名「職業政客」，在整個職業生涯都支持北美自由貿易協定等自由貿易政策。萬斯稱，這些政策摧毀了全美各地的社區。萬斯還針對中國稱，共和黨的候選人將保護美國工人的工資，並阻止中國以美國公民為代價，建立自己的中產階級。(jf)