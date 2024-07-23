18/07/2024 15:29

【國際要聞】欠債人落山埃同歸於盡，曼谷鬧市酒店釀6屍命案

《經濟通通訊社18日專訊》泰國曼谷鬧市一間五星酒店，周二（16日）驚揭6名外國人集體死亡事件。警方在美國聯邦調查局(FBI)協助下破案，指死者全部為越南人，因在日本投資醫院項目引發糾紛，其中一名被追債女子在茶壺中投放山埃，與眾人同歸於盡。

泰國總理賽塔在案發後下令警方從速破案，以減輕事件對旅遊業打擊。警方周三（17日）指，死者中有兩人有美國國籍。死者之一的56歲女子美籍越南女子Sherine Chong，疑無力償還約千萬泰銖（217萬港元）債務，毒殺同行5人再自殺。

案情指，6人於上周末分別登記入住愛侶灣君悅酒店(Grand Hyatt Erawan)。其中Sherine Chong入住位於5樓的房間，並於周一（15日）邀眾人到房間進餐。據指，遇害數人皆涉借錢給疑兇，投資日本醫院建設項目。(jf)