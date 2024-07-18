18/07/2024 15:51
【高息定存】集友120日定存最高4厘，星展24個月3.55厘
《經濟通通訊社18日專訊》市場預期美國最快9月減息，本港銀行繼續調整定存部署。集友銀行推出全新120日定存計劃，客戶透過分行或網上銀行以舊資金100萬至1000萬辦理，可享120日3.9厘息。另外，如客戶以新資金100萬至5000萬辦理，更可享4厘息。
另外，星展上調24個月定存息，客戶透過分行以舊資金辦理，息率達3.5厘，另設18個月3.5厘。如客戶以新資金辦理，24個月息率則有3.55%，另設18個月3.55厘；以上均需以20萬元起存。(hp)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
另外，星展上調24個月定存息，客戶透過分行以舊資金辦理，息率達3.5厘，另設18個月3.5厘。如客戶以新資金辦理，24個月息率則有3.55%，另設18個月3.55厘；以上均需以20萬元起存。(hp)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php