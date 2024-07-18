18/07/2024 12:52

花旗推新理財功能Wealth 360，可跨銀行閱覽帳戶資訊

《經濟通通訊社18日專訊》花旗香港宣布，透過金管局「銀行同業帳戶數據共享」先導計劃，推出全港首個全方位理財功能-Wealth 360。客戶將能透過Citi Mobile App一站式平台即時盡享各種升級理財功能，包括無縫掌握跨行財務狀況、審視每月現金收支動向及個人消費習慣等。

Wealth 360四大理財功能包括跨行戶口總覽、個人理財管理、專屬理財資訊、以及碳足印記錄。該功能現已向特定客戶群推出，並將逐步擴展至全體客戶。

花旗銀行數碼銀行業務部主管胡偉賢表示，Wealth 360透過利用開放銀行的變革力量，賦予客戶更全面掌握其財富組合的能力，無縫管理個人財政狀況。非常高興成為香港首批參與「銀行同業帳戶數據共享」先導計劃的零售銀行之一，將持續研發創新的數碼理財服務，以滿足客戶對銀行服務不斷演變的需求。(bi)