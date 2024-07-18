18/07/2024 16:39

《本港經濟》本港最新失業率維持3%，料勞工市場短期內維持緊絀

《經濟通通訊社18日專訊》根據政府統計處發表的最新勞動人口統計數字，今年4月至6月經季節性調整的失業率為3%，符合預期，與3月至5月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%的水平。

各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。總就業人數由今年3月至5月的369.69萬人，上升至4月至6月的370.33萬人，增加約6400人。同期的總勞動人口亦由381.31萬人上升至381.8萬人，增加約4900人。

失業人數（不經季節性調整）由今年3月至5月的11.62萬人下跌至4月至6月的11.47萬人，減少約1500人。就業不足人數方面，4月至6月的數字為4.45萬人，與3月至5月的數字（4.47萬人）大致相若。

勞工處在今年4月至6月平均每月錄得72512個來自私營機構的空缺，按年下跌28.5%，較今年3月至5月的平均數字下跌6.7%。



*料勞工市場短期內應會維持緊絀*



勞工及福利局局長孫玉菡表示，今年4月至6月經季節性調整的失業率維持在3%的低水平，與3月至5月相同。就業不足率亦維持在1.2%不變。總就業人數的升幅稍為加快，上升6400人至370.33萬人，勞動人口進一步上升4900人至381.8萬人。失業人數下跌1500人至11.47萬人。4月至6月各個行業的失業率普遍維持在低水平，儘管與上一個三個月期間相比變動不一。展望將來，孫玉菡說，隨著經濟繼續增長，勞工市場短期內應會維持緊絀。(bi)