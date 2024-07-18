18/07/2024 19:19

【綠色債券】港府成功發售約250億港元等值綠色債券

《經濟通通訊社18日專訊》香港特區政府宣布，在政府可持續債券計劃(前稱政府綠色債券計劃)下，成功發售約250億港元等值的人民幣、美元及歐元綠色債券。

這批綠色債券在昨日定價，當中，20億元人民幣的2年期債券收益率為2.6%；20億元人民幣的5年期債券為2.7%；20億元人民幣的10年期債券為2.8%；20億元人民幣的20年期債券為3.05%；20億元人民幣的30年期債券為3.15%；10億美元的3年期債券為4.336%；及7.5億歐羅的7年期債券為3.379%。

政府表示，是次發行吸引了不同類別的環球投資者參與，認購金額超過1200億元等值。其中，20及30年期人民幣綠色債券為香港特區政府首次發行，其中30年期的債券也是政府至今發行最長年期的人民幣債券，為市場提供了新基準。

財政司司長陳茂波表示，發行政府綠債是推動香港低碳轉型、鞏固香港綠色及可持續金融中心發展的重要舉措。環球機構投資者對認購這批綠債反應熱烈，再次肯定政府在這方面的努力。是次特區政府首次發行的20及30年期人民幣債券，有助延長離岸人民幣收益率曲線，進一步豐富離岸人民幣投資產品的選擇，助力人民幣國際化的穩慎有序推進。

這批綠色債券是香港特區政府透過於2021年初專為發行綠色債券而設的全球中期票據發行計劃發行，預計在今年7月24日交收，並於港交所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級。(bi)