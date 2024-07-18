18/07/2024 19:19

【綠色債券】滙豐：港府發綠債助支持離岸人幣利率曲線長端流動性

《經濟通通訊社18日專訊》港府發售新一輪多幣種多年期機構綠色債券，滙豐表示，十分高興擔任發行的聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。

滙豐投資銀行亞太區債務資本市場董事總經理伍富斌表示，香港特區政府可持續債券計劃繼去年首度發售10年期人民幣綠色債券後，今次首次發售20年期及30年期人民幣綠色債券，奠下又一重要里程碑，不單延伸了離岸人民幣債券利率曲線，更成為中國財政部以外首家發售20年期及30年期離岸人民幣債券的發行人。此舉有助支持離岸人民幣利率曲線長端的流動性，為其他發行人提供具前瞻性的參考基準。(bi)