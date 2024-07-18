18/07/2024 18:51

阮國恒：料下半年貸款需求或受影響，銀行不良率有上升壓力

《經濟通通訊社18日專訊》金管局副總裁阮國恒出席銀行公會例會後表示，今年首5個月貸款按年下跌2.4%，認為高息環境持續，加上鄰近經濟體利率較低，估計會持續影響下半年貸款需求。

本港截至3月底，銀行特定分類貸款比率1.7%，阮國恒指出，內房問題持續未解決、本地高息環境持續，估計不良率仍有上升壓力，但本港銀行盈利能力強勁，撥備能力亦較強，相信銀行有能力做好風險管理，又指本地中小企貸款拖欠比率一向較高，疫後各方繼續有措施支援中小企，相信已有支持作用，未見引起特別關注。

香港銀行公會主席林慧虹表示，港元最優惠利率會否跟隨美國減息要考慮不同因素，當中包括銀行同業拆息走勢及外圍經濟因素，又指「跨境理財通2.0」在2月推出，業界反應十分正面。(bn)