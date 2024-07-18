18/07/2024 11:40
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息連升3日創3周高
《經濟通通訊社18日專訊》港元拆息個別發展，與樓按相關的一個月拆息報4.68363厘，升0.982基點，連升三日，是6月26日以來新高。隔夜息跌1.834基點，報4.52976厘。
一周拆息則升2.602基點至4.59929厘，反映銀行資金成本的三個月拆息報4.69929厘，跌1.351基點。六個月期升至4.8厘，但一年期則跌0.928基點，報4.86655厘。
港元匯價今早在7.8060-7.8084之間上落，最新報7.8072。(bi)
資料來源：香港銀行公會
一周拆息則升2.602基點至4.59929厘，反映銀行資金成本的三個月拆息報4.69929厘，跌1.351基點。六個月期升至4.8厘，但一年期則跌0.928基點，報4.86655厘。
港元匯價今早在7.8060-7.8084之間上落，最新報7.8072。(bi)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.52976
|-1.834
|一周
|4.59929
|+2.602
|兩周
|4.66851
|+5.708
|一個月
|4.68363
|+0.982
|兩個月
|4.69929
|+2.584
|三個月
|4.69929
|-1.351
|六個月
|4.8
|+0.071
|一年
|4.86655
|-0.928
資料來源：香港銀行公會