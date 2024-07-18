18/07/2024 11:40

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.52976 -1.834 一周 4.59929 +2.602 兩周 4.66851 +5.708 一個月 4.68363 +0.982 兩個月 4.69929 +2.584 三個月 4.69929 -1.351 六個月 4.8 +0.071 一年 4.86655 -0.928

《經濟通通訊社18日專訊》港元拆息個別發展，與樓按相關的一個月拆息報4.68363厘，升0.982基點，連升三日，是6月26日以來新高。隔夜息跌1.834基點，報4.52976厘。一周拆息則升2.602基點至4.59929厘，反映銀行資金成本的三個月拆息報4.69929厘，跌1.351基點。六個月期升至4.8厘，但一年期則跌0.928基點，報4.86655厘。港元匯價今早在7.8060-7.8084之間上落，最新報7.8072。(bi)資料來源：香港銀行公會