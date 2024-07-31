18/07/2024 17:23

【企業盈喜】JBB(1903)料年度虧轉盈賺不逾六百萬林吉特

《經濟通通訊社18日專訊》JBB(01903)公布，集團預期截至2024年6月30日止年度將錄得溢利不超過600萬林吉特，而截至2023年6月30日止年度集團則錄得佔虧損約820萬林吉特。

集團預期溢利主要可歸因於截至2024年6月30日止年度的收益較2023年同期大幅增加，主要是由於新加坡海上運輸工程的運砂量增加；及截至2024及2023年6月30日止年度，獲得的新合約所產生的工程量有所增加，惟部分被船用油需求減少；及完成若干合約為截至2023年6月30日止年度貢獻部分收益所抵銷。

截至2024年6月30日止年度的毛利較2023年同期大幅減少，主要原因是分包成本增加導致樓宇及基礎設施服務分部錄得毛損，而2023年同期該分部則錄得毛利；及海上運輸工程的毛利率下降，此外部分被上述收益增加所抵銷。

集團又指，截至2024年6月30日止年度就貿易應收款項及合約資產確認預期信貸虧損之虧損撥回，而截至2023年6月30日止年度則就貿易應收款項及合約資產確認預期信貸虧損之虧損撥備，主要由於向客戶收回帳齡較長的貿易應收帳款有所改善所致；及截至2024年6月30日止年度的其他收益大幅增加，主要來自於期內為集團的分包商及供應商在現場區域安排海上運輸相關活動而產生的額外收入。(kk)