18/07/2024 18:12

【企業盈喜】九興控股料上半年盈利增至不少於9000萬美元

《經濟通通訊社18日專訊》九興控股(01836)公布，預期截至2024年6月30日止6個月的淨利潤將錄得不少於9000萬美元，相對於截至2023年6月30日止六個月錄得淨利潤約5520萬美元。期內淨利潤提升主要由於出貨量增長12.3%、客戶組合優化、以及運動類 別生產設施的產能使用率提升導致營運槓桿得以改善。

於截至2024年6月30日止3個月，集團未經審核綜合收入為4.316億美元，2023年同期為4.314億美元。於截至2024年6月30日止六個月，集團未經審核綜合收入增加約7.5%至7.7億美元，2023年同期為7.16億美元。

截至2024年6月30日止3個及6個月，出貨量分別按年增長約5.7%及12.3%，增長主要由運動產品類別所帶動。而平均售價於此兩段時期均有所下降，主要受到平均售價較低的運動產品訂單比例較高所致。(kk)