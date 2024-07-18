18/07/2024 09:29

《基金觀點》DWS：料聯儲局12月首次減息，美股仍可看好

《環富通基金頻道18日專訊》DWS發布2024年7月市場展望，其中包括DWS全球首席投資總監 Bjorn Jesch對貨幣政策，市場及資產類別的觀點和配置。



*料儲局減息路徑仍非常平緩，「美股七雄」有望繼續上漲*



貨幣政策方面，聯儲局仍致力於使通脹率回歸目標。預計到2025年6月止聯儲局將進行3次減息，但預料首次減息將於今年12月才開始，而且減息路徑仍將非常平緩。至於歐洲央行，隨著通脹前景改善，預計將在2025年3月前每季度逐步降息3次。而英國央行預計將於今年8月首次減息，並在2025年6月之前累計減息4次。

股票市場方面，儘管美股估值過高，但只要「美股七雄」繼續帶來盈餘佳績以及最新研發成果保持亮眼，股價就有望繼續上漲，而迄今未看到任何回落跡象。DWS根據更高的每股盈利假設提高股價目標，因投資者愈來愈關注下一任總統的財政政策，以及美國債務和國債孳息率的發展走勢，預計美國大選前將出現調整。雖然人工智能(AI)最終會帶來多大幅度的生產力提升仍有待觀察，但目前用於AI及其相關投資的數千億美元並非曇花一現，並且將持續推動GDP和企業盈餘增長。將2025年6月的標普500指數目標定為5600點，並根據過往12個月獲利水平，維持21.5倍市盈率(P/E)的預估。

新興市場方面，DWS對中國股票保持審慎。儘管科技公司近期公布的盈利相當可觀，但房地產市場仍然脆弱。另一方面，印度在本地買家的支持下，經濟正逐步復甦。到2025年6月，MSCI新興市場指數的目標價為1110點。



*對亞洲債券市場樂觀，投資級別債券繼續佔優*



固定收益方面，在中國，近期房地產行業的政策轉向顯著提振了市場情緒，政府現正透過針對供應和需求的工具應對疲弱的房地產市場。中國經濟仍受到需求疲軟的影響，但財務較穩健的公司，尤其是科技、媒體與電訊(TMT)企業，於資本市場的活動仍然積極，並且成功籌得資金。在美國即將減息的預期下，亞洲的美元債券投資者繼續關注投資級別和高收益債券。隨著印度、印尼、日本的發行機構逐步回歸一級市場並展開大規模發行，高收益債券市場亦正重新活躍。同時投資者也在二級市場上尋求高收益債券以獲取更高的收益。IPO市場活動頻繁，但價格相對昂貴。儘管一級市場活動暢旺，2024年的淨發行量仍為負值。就估值而言，受惠於技術面支撐、偏高儲蓄率、企業財務穩健，以及可觀的票息收益，對亞洲債券市場持樂觀。由於波動性較低，投資級別債券將繼續優於高收益債券。



*料美元維持強勢，日圓仍是主要套息貨幣*



貨幣方面，由於美國經濟增長強勁，預計美元將維持強勢。歐洲央行已經開始減息，而預計聯儲局於12月才開始減息，這將使息差維持高位。此外，市場正密切關注貿易政策走向，如果有關美國政府債務可持續性的擔憂加劇，預計美國政府債券孳息率將會上升，進一步支撐美元走強。

日本央行今年3月份調整了政策，預計將於夏季繼續加息。然而，日本與美國的息差預期仍然維持在較大水平，因此未來12個月內可能會有更多資金流出日本。在當前低波動性的市場環境下，日圓預計仍將是全球套息交易中主要的融資貨幣。



*料今年油價波幅有限，金價明年或見2600美元*



DWS對原油市場的短期走勢持謹慎態度，但對長期前景保持樂觀，主要考慮到AI需求及相關基礎設施的支持。預計布蘭特原油12個月目標價為每桶80美元，同時預計原油需求將溫和增長，與DWS對全球GDP增長路徑的預測一致。OPEC決定，倘若今年下半年的原油需求增長有所改善，將在10月起逐步增加產量。雖然預計今年油價波幅有限，但若發生重大地緣政治衝擊，油價走勢可能會出現變化。

儘管面臨孳息率上升、美元走強和聯儲局鷹派立場等因素，金價表現依然強勁。不斷擴大的財政赤字迫使美國實施寬鬆貨幣政策，再加上各國央行的去美元化操作推高黃金需求，金價有望在2025年達到每盎司2600美元。(wa)