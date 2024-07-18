18/07/2024 17:05

《神州經脈》三中全會閉幕，統籌推進財稅等改革，滬指人幣齊升

《神州經脈》三中全會閉幕，關注會議文件及明日官方解讀，滬深股市今日（18日）早市低開，半導體、AI等板塊重挫，惟午後軍工、電信、石油等板塊集體拉漲，多隻追蹤滬深300指數的ETF成交繼續放量，帶動滬綜指午後逆轉升，並在接近全日最高位收市，滬指收升0.48%，報2977.13點，深成指升0.5%，創業板指漲1.25%。

兩市全日成交6723億元（人民幣．下同），與上日表現相若。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2572，較上個交易日4時30分收盤價升79點子，兩連升，創6月19日以來近一個月新高，全日在7.2524至7.2599之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1285，較上個交易日升33點子，兩連升，創7月1日以來逾半個月新高，與市場預測偏離仍有1300點左右，上個交易日報7.1318。



*今日新聞精選*



1. 中共二十屆三中全會今日閉幕並發布會議公報。會議審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，中共總書記習近平就《決定（討論稿）》向全會作了說明。全會強調，要統籌好發展和安全，落實好防範化解房地產、地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險的各項舉措，並要統籌推進財稅、金融等重點領域改革，增強宏觀政策取向一致性；要落實好宏觀政策，積極擴大國內需求，因地制宜發展新質生產力，加快培育外貿新動能；要健全因地制宜發展新質生產力體制機制，健全促進實體經濟和數字經濟深度融合制度。



2. 中共二十屆三中全會今日閉幕並發布會議公報。會議決定接受前外長秦剛的辭職申請，免去秦剛中央委員會委員職務，留意公報仍稱呼秦剛為「同志」。會議同時審議並通過了中共中央軍事委員會關於李尚福、李玉超、孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予李尚福、李玉超、孫金明開除黨籍的處分。全會並按照黨章規定，決定遞補中央委員會候補委員丁向群、於立軍、於吉紅為中央委員會委員。



3. 網傳娃哈哈集團副董事長、總經理宗馥莉請辭一事引起廣泛關注。內媒《澎湃新聞》引述一名接近娃哈哈集團的知情人士稱，請辭情況屬實，但事發突然，公司高管此前不知情，目前公司股東、管理層正在進一步協商處理。還有內媒指，宗馥莉在父親宗慶后去世後接手了父親名下多家公司，但並未接手娃哈哈集團股份。娃哈哈集團目前由杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司、宗慶后、杭州娃哈哈集團有限公司基層工會聯合委員會（職工持股會）分別持股46%、29.4%、24.6%。早前一封關於娃哈哈前員工舉報宗馥莉侵佔娃哈哈集團巨額國有資產的信函今日亦重回公眾視線。浙江杭州市上城區國資委宣傳部門回應稱，目前正在了解和核實關於宗馥莉辭職和舉報信的情況。



4. 中國商務部公布，關於相關豬肉及豬副產品反傾銷案抽樣方案及初步抽樣結果的通知。商務部今年6月決定對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查，但鑑於相關出口商和國內生產者數量眾多，調查機關決定採用抽樣方法進行調查。初步抽樣公司有三家，分別為「Danish Crown A/S」（丹麥皇冠）、「VION Boxtel BV」，以及「LITERA MEAT S.L.U。」，三家企業分別來自丹麥、荷蘭及西班牙。外界普遍認為這是對歐盟加稅的反制措施。



5. 比亞迪今日在越南推出首批三款純電動車型，並將自周六（20日）起在越南正式開設13家零售店。比亞迪越南公司首席運營官Vo Minh Luc表示，比亞迪將於今年10月在越南市場再推出三款車型，並計劃在2026年將經銷商數量擴大到100家。Luc並指，越南是比亞迪在亞太地區涉足的最後一個市場，也是該地區的重要市場。



6. 環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據標顯示，6月人民幣國際支付份額為4.61%，較5月的4.47%略有增加，結束連續兩個月的回落趨勢。人民幣國際支付排名連續第八個月保持在第四位。6月美元國際支付份額為47.08%，繼續位居第一，但較5月的47.89%明顯下降。第二位歐元的國際支付份額亦下降，從5月的22.85%降至22.72%。英鎊仍排第三，國際支付份額由6.84%升至7.08%。第五位的日圓亦由3.61%升至3.75%。



7. 華夏、易方達、嘉實等多家大型基金公司昨日披露旗下基金二季報，顯示中央匯金二季度申購了易方達滬深300、嘉實滬深300、華夏滬深300、華夏上證50等多隻ETF，申購金額或接近150億元，而隨著更多基金公司公布季報，中央匯金上季申購金額料高於150億元。截至6月底，中央匯金持有上述ETF規模合計超過3000億元。



8. 英國《金融時報》報道，中國政府將對科技公司的人工智能（AI）模型實施強制審查，以確保系統體現社會主義核心價值觀。報道稱，網信辦已要求字節跳動、阿里巴巴、月之暗面和01.AI等大型科技公司和人工智能初創公司，參與政府對人工智能模型的強制性審查。這項審查包括批量測試大語言模型對一系列問題的回答，其中涉及政治敏感性問題。(sl)