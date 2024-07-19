18/07/2024 08:32

【大國博弈】WTO指中國產業補貼政策不透明，易惹產能過剩爭議

《經濟通通訊社18日專訊》據外電消息，世界貿易組織(WTO)在周三(17日)發表的對中國檢討報告中指出，北京當局產業補貼政策的透明度不足，像是對電動汽車、鋼鋁等產業的扶持，可能導致部分行業出現產能過剩爭議。

WTO指出，作為全球第二大經濟體的中國，在2021至2024年審查期間對各行業提供了財政補貼和其他激勵措施，但北京沒有提供足夠的資訊，讓WTO能清楚了解這些扶持措施。WTO還特別指出，他們無法確定中國政府用公共資源對關鍵行業進行入股投資的規模。

這份173頁的評估報告是對中國貿易政策審核的一部分，WTO每隔幾年都會對其166個會員進行這樣的審核。



*美：中國掠奪性工業政策損他國利益*



美國常駐世貿組織副代表David Bisbee表示，中國對國際貿易體系帶來的挑戰正在日益加劇，他指摘中國「掠奪性」工業做法損害了其他國家的利益。David Bisbee稱，「中國加倍推行其國家主導的非市場經濟方式，損害了美國和其他國家的工人和企業，包括新興和發展中經濟體。」

中方則表示，一直有遵守世貿規則和2001年加入世貿時的承諾，以市場原則運作，沒有違規補貼電動車行業，期望討論產業補貼時更清晰界定可以介入的程度。(ry)