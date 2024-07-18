18/07/2024 14:01

【聚焦數據】上半年長三角地區進出口規模創新高，同比增5.9%

《經濟通通訊社18日專訊》據《央視新聞》引述杭州海關報道，今年上半年，長三角地區進出口總值7.74萬億元(人民幣．下同)，創歷史同期新高，同比增長5.9%，佔同期全國進出口總值的36.6%。其中，出口4.75萬億元，增長7.1%；進口2.99萬億元，增長4.1%。

今年上半年，長三角地區現代製造產業出口增長較快，發揮了示範引領作用。其中： 電子信息產業出口增15.5%，拉動長三角出口整體增速1.7個百分點；交通運輸產業出口增長18%，拉動增長1.3個百分點，佔全國份額達44.9%；通用設備產業出口增長10.8%，拉動增長0.9個百分點，佔全國份額達50.7%；工業機器人出口增長16.8%，佔全國份額達49.5%。

長三角地區協調發展加速推進，促進外貿增長的積極因素加速聚集，上半年除3月份受春節因素影響外，其他各月區域出口均保持同比增長，規模均創歷史同期新高。(ry)