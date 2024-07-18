18/07/2024 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升79點子報7.2572，刷近一個月高

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2572，較上個交易日4時30分收盤價升79點子，兩連升，創6月19日以來近一個月新高，全日在7.2524至7.2599之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升57點子，報7.2665。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1285，較上個交易日升33點子，兩連升，創7月1日以來逾半個月新高，與市場預測偏離仍有1300點左右，上個交易日報7.1318。

交易員稱，日圓疑似受到干預而跳漲，而且美聯儲官員稱「更接近」降息，施壓美元指數跌破104關口支撐，緩和人民幣外部壓力。他們並表示，市場對中美貿易戰可能重燃感到擔憂，同時中國經濟基本面仍疲軟，這些均不利於人民幣進一步反彈。

中共三中全會閉幕後發布會議公報，稱要統籌好發展和安全，落實好防範化解房地產、地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險的各項舉措，並要統籌推進財稅、金融等重點領域改革，增強宏觀政策取向一致性；要落實好宏觀政策，積極擴大國內需求，因地制宜發展新質生產力，加快培育外貿新動能；要健全因地制宜發展新質生產力體制機制，健全促進實體經濟和數字經濟深度融合制度。(sl)

