18/07/2024 08:56

【大國博弈】中方駁WTO：產業補貼對發展中國家是重要政策工具

《經濟通通訊社18日專訊》世界貿易組織(WTO)在周三(17日)發表的對中國檢討報告中指出，北京當局產業補貼政策的透明度不足，像是對電動汽車、鋼鋁等產業的扶持，可能導致部分行業出現產能過剩爭議。

中國在英文報告中回應指，對於發展中國家實現經濟現代化和提高生活水平而言，產業補貼是重要的政策工具。中方又指出，WTO的討論不應觸及成員國的經濟制度和發展模式，認為應該明確界定此類討論的方向、目標、形式和職權範圍，防止對國家干預或產業政策進行籠統和宏觀的討論。

中方還不點名批評，「一些國家」主張與其他國家脫勾，企圖將經貿問題政治化和武器化，或過度延伸安全概念。」(ey)