18/07/2024 09:11

【大國博弈】美擬升級對華技術圍堵，日荷半導體企業股價暴跌

《經濟通通訊社18日專訊》外媒日前報道，美國政府通知荷蘭、日本官員，如果兩國不再收緊對華限制，並容許ASML和東京電子之類的半導體企業繼續向中國提供先進半導體技術，例如對中國客戶提供保養維修服務，美國便可能實施外國直接產品規則（FDPR）加強管制。

據《彭博》最新引述知情人士稱，日本政府官員已經放話說不會執行，但是沒有提供更多資料。日本經濟產業省沒有回應有關報道內容。報道另引述消息指，東京電子要求日本官員趁早讓美國打消念頭，該公司昨日在日股市場股價大跌7.5%。

至於美方另一個對華封堵晶片技術的重點在於荷蘭光刻機龍頭ASML，其財務長在投資者電話會議上稱，ASML依然嚴重依賴美國技術。公司股價周三（17日）大跌10.9%。(ey)