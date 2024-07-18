18/07/2024 09:44

《數字人幣》5月末數字人幣累計交易6.6億，試點擴至26地區

《經濟通通訊社18日專訊》人民銀行主管媒體《金融時報》引述人行數據報道，截至今年5月底，數字人民幣累計交易金額達6.6萬億元人民幣，2023年交易金額同比增長7.3倍。

報道指，數字人民幣試點範圍已拓展至17個省(市)的26個地區，在批發零售、餐飲文旅、教育醫療、公共服務、城市治理等領域廣泛推廣應用，並推出基於數字人民幣智能合約的預付資金管理、供應鏈金融、信貸服務、小微企業服務等產品。

香港金管局5月宣布與人行擴大數字人民幣在香港的試點範圍，使香港成為內地以外首個本地居民都能開立數字人民幣錢包的地區，現階段僅限於個人零售支付，不可用作個人之間的轉帳，錢包餘額上限為1萬元人民幣。(sl)