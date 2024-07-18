18/07/2024 10:26

【外圍經濟】聯儲局褐皮書：美國經濟略有增長，通脹降溫

《經濟通通訊社18日專訊》聯儲局褐皮書調查顯示，美國經濟進入第三季度略有增長，一些轄區的經濟活動持平或下降。

根據周三(17日)公布的報告，就業人數略有增加。勞動力流動率下降，數個轄區的商業聯繫人預計在招聘時會更謹慎，並且不會重新聘請所有空缺職位。

數據顯示，12個轄區中有5個表示經濟活動持平或下降，比上期增加了3個。展望未來，企業預計將會持續放緩。

此外，大多數轄區薪酬增速溫和，但物價總體漲幅和緩。消費者支出幾乎沒有變化。

另一方面，達拉斯聯邦儲備銀行前行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示，聯儲局很可能在9月減息，但這可能不會是全面減息周期的開始。(rc)