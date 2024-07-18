18/07/2024 11:21

【國際要聞】馬來西亞將於今年決定是否興建連接新加坡的高鐵

《經濟通通訊社18日專訊》馬來西亞將在今年決定，是否繼續在吉隆坡和新加坡之間建造或耗資20億美元的高鐵。

馬來西亞交通部長陸兆福受訪時表示，他希望馬來西亞內閣在第四季度末之前決定該項目的可行性。一旦政府做出繼續建造高鐵的決定，將會開始與新加坡進行談判。

他表示，去年底發出邀請後，政府已經在提交提案的7個財團中選擇了3個，政府有意將建設高鐵的任務交給馬來西亞公司至少持股51%的集團。

資料顯示，2013年1月，馬來西亞和時任新加坡領導人同意修建高鐵，並於2016年簽署雙邊協議，推動高鐵項目。不過，2018年馬來西亞大選實現政黨輪替之後，政府因為經濟原因決定把高鐵項目延遲兩年進行。兩國後來未能達成協議，原有協議在2021年宣告終止。2023年，馬來西亞首相安華表示有意恢復該計劃。(rc)