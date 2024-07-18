18/07/2024 13:45

【外圍經濟】數據顯示跨國公司湧向印度股市上市

《經濟通通訊社18日專訊》國際公司正在利用印度股市的強勁勢頭，將在當地子公司的股權出售給希望參與其中的投資者。

《彭博社》編制的資料顯示，今年在印度進行的二級市場銷售或大宗交易籌集了約150億美元，2按年增加逾1.5倍，且多過以往任何年度的總額。此外，初次公開發行籌集了超過50億美元，是去年同期的兩倍。

據報還有更多交易即將到來，包括預計在9月或10月進行的現代汽車印度有限公司創紀錄的首次公開發行。知情人士透露，籌集金額達到35億美元。此外，Hillhouse Investment正與顧問合作，可能將荷蘭皇家飛利浦家電集團（現為Versuni Group NV）的印度子公司上市，籌集約2億美元。

Avendus Capital股權資本市場主管蘇德表示，跨國公司不會放過在印度上市的機會，並預計一些來自歐洲和日本的汽車製造商將考慮將子公司上市。(pc)