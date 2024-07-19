19/07/2024 09:43

【外圍經濟】拉德吉：9月議息決定取決經濟數據表現

《經濟通通訊社19日專訊》歐洲央行昨天議息後宣布維持三大指標利率不變，歐洲央行行長拉加德表示，下一次議息會議對多種可能性持開放態度，但決策者需要掌握更多信息才能決定是否需要再次減息。拉加德認為，9月份會議會所作出決定將取決於經濟數據表現。

她又指出，官員們研究了支持通脹前景的三個關鍵因素，分別是工資增長、企業利潤率和生產率，並將在未來數周及數個月進行更多研究。

拉加德表示，若數據證實通脹放緩，將增強央行對2025年末通脹率回歸2%目標的信心。

本月接受調查的經濟師預期，歐洲央行將於個每個季度減息一次，最終在2025年秋季完成，屆時存款利率將從目前的3.75厘降至2.5厘。(pc)