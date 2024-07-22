19/07/2024 09:47

【美國大選】佩洛西、奧巴馬齊勸退，傳拜登最快周末宣布退選

《經濟通通訊社19日專訊》美國共和黨全國代表大會進入尾聲之際，民主黨對拜登總統的逼宮壓力亦不斷升級。據報道，黨內元老佩洛西稱，拜登很快就會被勸退。消息指，後者最快在周末就會宣布退選。

《華盛頓郵報》引述美國民主黨內部消息指，拜登的長期政治盟友、前眾議院議長佩洛西對一些民主黨眾議員表示，她相信總統可能很快就會被說服退出競選。

美國《彭博社》指，針對逼宮的各種流言令拜登「壓力山大」，尤其是來自前總統奧巴馬的重擊。據《華盛頓郵報》報道，奧巴馬表示拜登需要認真考慮退選，因為他通往勝利的道路已大幅收窄。

消息指，共和黨總統候選人特朗普將在當地時間周四（18日）夜間，向黨大會發表競選演講。拜登會否在周末做出退選決定將成為關鍵。(jf)