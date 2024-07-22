19/07/2024 11:30

【美國大選】特朗普獲確立為共和黨總統候選人，稱「是時候改變」

《經濟通通訊社19日專訊》美國前總統特朗普於當地時間周四（18日）夜間，在共和黨大會的壓軸環節上簽署文件，正式獲確認為共和黨總統候選人，並向現場黨代表發表競選演講，表示美國「是時候做出改變」，並強調自己「不是民主的敵人」。

這是特朗普第三次代表共和黨參選總統，亦是他在上周六（13日）遭槍擊後首次發表演講。他提及自己在賓夕凡尼亞州巴勒特縣遇刺的過程，稱其痛苦之極，難以名狀。他在交代中槍經過後稱，如果當時沒有擰頭，子彈就會擊中頭部，「我原本就不應在這裏了。」台下高呼：「你應該來！」

遇刺事件中有一名50歲特朗普支持者、前消防隊長孔佩拉托雷(Corey Comperatore)因用身體擋住妻女，而中彈死亡。特朗普演講時，台上安放了死者的消防裝備，他特地親吻了消防帽，並率領全場一同為死者默哀。



特朗普演講要點：



．「儘管受到槍擊，我們比以往任何時候都更加堅定地團結起來」

．競選總統是為了「整個美國，而不是半個美國」

．狠批拜登政府的移民、經濟和外交政策，重點指出南部的美墨邊境危機

．降低能源成本和通脹，讓美國再次成為大家負擔得起的國度

．將透過稅收和關稅帶回汽車業的就業崗位，不允許美國公司在墨西哥、中國建造車廠，就職首天就會取消電動車的強制使用令。(jf)