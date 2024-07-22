19/07/2024 14:03

【美國大選】CBS民調：特朗普對拜登的優勢擴大至5個百分點

《經濟通通訊社19日專訊》CBS新聞/YouGov周二（16日）進行的全美民調顯示，共和黨總統候選人特朗普對民主黨總統拜登的領先優勢，擴大至5個百分點。

CBS在7月初的民調顯示，特朗普僅領先2個百分點。民調還顯示，在假設特朗普對決副總統賀錦麗的情況下，他仍然以51%對48%，領先3個百分點。

另據美媒報道，特朗普於周二約見美國特勤局局長奇特爾(Kimberly Cheatle)，討論了槍擊事件和保安措施。知情人士還透露，美國聯邦調查局(FBI)直至周日（14日）上午仍打不開疑犯克魯克斯的電話，最終向以色列網絡情報公司Cellebrite，僅用40分鐘就破解了手機。(jf)