19/07/2024 15:42

【國際要聞】微軟系統全球故障，擾亂航空公司和倫敦證券交易

《經濟通通訊社19日專訊》微軟作業系統亞洲時段周五在全球範圍出現技術故障，Microsoft 365應用程式和服務出現中斷，一系列技術故障擾亂了航空公司、銀行和倫敦證券交易。

據報道，全球各地微軟用戶電腦應用程式出現問題、死機藍屏、電腦自動不停開關機等，懷疑是由微軟安全軟件更新引起。從美國到亞洲都出現不同尋常的故障。



*多間航空公司停飛航班*



美國率先出現問題，Frontier Airlines指微軟線上服務發生問題，暫停航班兩個多小時。美國航空、聯合航空及達美航空等主要美國航空公司等，相繼因電腦技術故障出現通訊問題，需停飛航班。

美國多個州的911報警熱線一度癱瘓。在澳洲，澳洲航空、澳新銀行、MyGov、Foxtel，連鎖超市Woolworths的自動收銀機亦故障。

微軟發聲明指，服務出現問題，正採取緩解措施。有報道指，系統當機涉及防毒管理軟件CrowdStrike更新。

《朝日新聞》引述CrowdStrike日本子公司發言人證實，安裝了其安全軟件的電腦出現Windows作業系統突然關閉的問題。根據微軟網站最新信息，365應用程式處於「降級狀態」，正致力處理這一事件。(jf)