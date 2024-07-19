19/07/2024 13:43

《神州基金》摩根旗下多隻QDII申購額度下調至100元人民幣

《經濟通通訊社19日專訊》摩根資產管理旗下多隻QDII（合格境內機構投資者）發布限制大額申購公告，自7月22日起，摩根全球天然資源混合(QDII)、摩根全球新興市場混合(QDII)、摩根歐洲動力策略股票(QDII)、摩根亞太優勢混合(QDII)、摩根日本精選股票(QDII)限制申購金額調整為100元人民幣。

摩根納斯達克100指數(QDII)、摩根標普500指數(QDII)、摩根海外穩健配置混合(QDII-FOF)、摩根全球多元配置(QDII-FOF)、摩根富時發達市場REITs指數(QDII)的人民幣份額限制申購金額調整為100元，美元份額調整為10美元。

本月初，摩根基金旗下多隻基金的限購針對人民幣基金上限為1萬元，針對美元基金為1000美元。

業內人士分析，QDII限購一方面是由於外匯額度的限制，QDII基金的境外投資需在年度固定額度範圍內進行；另一方面，為了避免資金「快進快出」影響基金正常運作和保護投資者利益，QDII基金也會採取限購措施。(lc)