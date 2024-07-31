19/07/2024 17:27

【企業盈喜】銀盛數惠料中期盈利2000萬至2100萬元人幣

《經濟通通訊社19日專訊》銀盛數惠(03773)公布，截至2024年6月30日止六個月，預期將錄得介乎約2000萬至2100萬元(人民幣．下同)盈利，而去年同期盈利約87萬元。

集團指，主要是由於上半年持續優化各主營業務版塊的成本結構並採取比以往年度更精準的營銷策略，令到中期整體毛利率按年有所上升。另外，數字營銷業務收入較去年同期約80萬元大幅增加約1500萬元，主要由於集團的運營子公司在2024年上半年開拓了與中國多個知名生活服務品牌方的合作，以及持續加強與金融渠道客戶，大型國有銀行以及股份制商業銀行的深度合作，促成了數字營銷和權益類產品交易額較去年上半年大幅上升。(hp)