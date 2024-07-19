19/07/2024 10:59

ZA Bank：與近十家穩定幣企業洽合作，為圓幣提供儲備服務

《經濟通通訊社19日專訊》ZA Bank宣布，成為本港首家數字銀行，為穩定幣發行人提供專屬「儲備銀行服務」，令ZA Bank成為香港首批提供此類服務的銀行之一。

根據金管局最新公布的沙盒參與者名單，與ZA Bank合作的圓幣亦是首批成員之一。 圓幣成為ZA Bank首家提供「儲備銀行服務」的穩定幣發行人。

ZA Bank行政總裁姚文松表示，為穩定幣發行人提供銀行服務的數字銀行，此舉成功地將傳統銀行業與金融科技創新相結合。該公司與圓幣的合作，象徵著共同致力於促進創新並增強數字資產的穩定性。

ZA Bank目前正與近10家穩定幣企業洽談合作，未來還有更多項目進行。該公司全力支持金管局的政策，很高興相關發展已進入沙盒階段。透過提供安全可靠的銀行基礎設施，為用戶帶來更安全的保障，進一步加強各方對穩定幣市場的信心。(bi)