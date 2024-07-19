19/07/2024 09:45

【綠色債券】中銀香港：30年離岸人民幣綠債獲投資者熱烈認購

《經濟通通訊社19日專訊》中銀香港(02388)環球企業金融部副總經理陳明照表示，中銀香港非常榮幸再次協助香港政府發行多年期多幣種機構綠色債券，並擔任離岸人民幣綠色債券的聯席全球協調行。是次發行的離岸人民幣綠色債券包含2年、5年、10年、20年及30年多個年期。30年的離岸人民幣綠色債券為香港信用公募離岸人民幣債券中最長年期的發行，獲得投資者熱烈認購。是次成功發行突出香港作為國際金融中心的融資優勢，進一步推動綠色和可持續金融的發展，同時為擴展離岸人民幣債券收益率曲線訂立基準，鼓勵更多發行人涉足離岸人民幣巿場。

陳明照指出，中銀香港積極參與香港特區政府代幣化綠色債券、數碼綠色債券發行及公募綠色債券融資。展望未來，該行亦會致力為客戶提供多元化的綠色金融產品和服務，繼續推動香港金融科技創新，鞏固提升香港作為區內綠色和可持續金融樞紐的地位。(bn)



