19/07/2024 17:02

《本港經濟》僅11%受訪者預期第三季業務狀況較上一季佳

《經濟通通訊社19日專訊》政府統計處今日發表今年第三季業務展望按季統計調查的結果。 綜合是項統計調查所涵蓋的行業而言，預期今年第三季的業務狀況較上一季為佳的受訪者(11%)比預期較差者(12%)所佔的比例略低。

與今年第二季統計調查的結果比較，預期今年第三季的業務狀況較上一季為佳的受訪者的比例為11%，較第二季的相應比例(14%)為低，而預期業務狀況較上一季為差的受訪者的比例則與第二季的相應比例(12%)大致相同。



*建造業和零售業較多受訪者預期第三季轉差*



按行業分析，在大部分涵蓋行業中，受訪者總體而言預期第三季的業務狀況較第二季為差或大致維持不變。尤其在建造業和零售業中，有較多的受訪者預期第三季其業務狀況較第二季為差。



*大型企業招聘意欲大致維持正面*



在大部分涵蓋行業中，受訪者總體而言預期第三季的就業人數與第二季相比大致維持不變。然而，在製造業中，預期其就業人數上升的受訪者則比預期下降者為多。

政府發言人表示，大型企業的整體營商氣氛較三個月前稍為減弱。大型企業的招聘意欲則大致維持正面。展望未來，發言人指出地緣政治局勢緊張會在短期內影響營商氣氛，但中央政府的各項惠港措施和本地經濟繼續增長應會提供支持。政府會密切監察相關情況。(cl)