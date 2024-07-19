19/07/2024 19:16

《再戰明天》德國公布零售銷售，本港公布CPI

《經濟通通訊社19日專訊》德國公布零售銷售，及本港公布CPI，料為下周一(22日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，以色列總理內塔尼亞胡在白宮會見美國總統拜登。20國集團(G20)財長和央行總裁在G20峰會之前舉行會議。歐盟外交事務理事會會議舉行。本港時間下周一晚9:30pm，英倫銀行負責市場的執行理事Victoria Saporta在歐洲金融市場協會(AFME)研討會上發表講話。

數據方面，下周一德國公布5月零售銷售，月率料維持不變。4:30pm（本港時間．下同），香港公布6月綜合消費物價指數。(wa)