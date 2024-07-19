19/07/2024 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.4922 -3.756 一周 4.54857 -5.072 兩周 4.6372 -3.131 一個月 4.65149 -3.214 兩個月 4.68625 -1.304 三個月 4.7 +0.071 六個月 4.75738 -4.262 一年 4.83835 -2.82

《經濟通通訊社19日專訊》美國最新就業數據轉弱，增強聯儲局未來減息理據。港元拆息今日近乎全線走低，其中，與樓按相關的一個月拆息結束三連升，報4.65149厘。隔夜息跌近4基點至4.4922厘，再失守4.5厘。不過，反映銀行資金成本的三個月拆息則微升至4.7厘一周拆息報4.54857厘，下跌5基點。六個月及一年期分別降至4.75738厘和4.83835厘。港元匯價今早最低曾見7.8117兌1美元，為7月11日以來最弱，最新報7.8109，較前收市價跌0.01%。美國勞工部公布，截至7月13日止一周的首次申領失業救濟人數創5月底以來最大升幅，增加2萬人，報24.3萬人，與2023年8月以來的高位看齊，並多過預期的22.9萬人。芝加哥聯儲銀行總裁Austan Goolsbee表示，實質利率已大幅攀升，聯儲局或需盡快減息，以避免勞動市場顯著轉壞，惟他拒評開始減息的合適時間。(cl)資料來源：香港銀行公會