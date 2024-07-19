19/07/2024 08:56

《基金觀點》普徠仕：全球選舉日程緊湊，或將加劇市場波動

《環富通基金頻道19日專訊》普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，闡述環球資產配置觀點及投資環境展望。



*財策貿易關稅或突然改變，美國大選臨近風險漸大*



雖然投資者已經預計全球選舉日程緊湊，可能會導致市場波動，但是法國和英國近期的大選結果，進一步加劇了相關風險。目前看來，通脹有望受控，經濟可能避免陷入更嚴重的衰退，但選舉相關的不確定因素可能會為較脆弱的環球經濟環境帶來負面影響。

鑑於財政政策、貿易和關稅或會突然改變，市場評估相關影響時可能將日趨波動。隨著各國紛紛舉行大選，以及距離美國大選只有幾個月的時間，不明朗因素或日趨成為影響環球經濟增長的下行風險，為央行行動帶來壓力。



*數據反映美國經濟增長放緩，惟聯儲局仍保持耐心*



包括歐洲央行和加拿大在內的主要央行在過去一個月率先減息，即使更多數據反映美國經濟增長放緩，但聯儲局仍保持耐心和政策不變。隨著美國消費者（尤其是低收入人群）數據出現疲弱跡象，以及逐漸耗盡疫情時期積累儲蓄，一度推升通脹的消費者支出或會開始放緩。最近新訂單和出貨量亦見減少，企業方面也出現疲弱的情況。消費者和企業紛紛轉弱，可能會迅速影響勞動力市場，尤其是當前辭職率和職位空缺開始減少，勞動力市場已經出現降溫的跡象。

聯儲局密切關注核心個人消費支出，視其為重要的通脹指標，雖然該數據目前仍高於2%的目標，但未來的數據可能會反映風險由頑固的通脹轉移至疲弱的增長。



*對股票維持偏高配置，繼續看好孳息率較高債券*



普徠仕對股票維持偏高配置，因為少數股票外的估值仍然合理，經濟增長雖有放緩，但仍為盈利帶來支持。

在固定收益方面，繼續看好孳息率較高的部分，如高息債券、亞洲信貸、新興市場債券，因基本面整體仍具支持。(wa)