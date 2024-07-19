19/07/2024 09:23
【聚焦人幣】人幣中間價貶30點子止兩連升，報7.1315
《經濟通通訊社19日專訊》美國勞動力市場和製造業數據公布後，美元指數重新攀升加劇外部壓力，監管強力過濾延續。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1315，較上個交易日跌30點子，止兩連升，與市場預測偏離擴至近1400點，上個交易日報7.1285。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1315
|+30.00
|1歐元/人民幣
|7.8090
|-163.00
|100日圓/人民幣
|4.5691
|-376.00
|1港元/人民幣
|0.9131
|-0.60
|1英鎊/人民幣
|9.2795
|-220.00
|1澳元/人民幣
|4.8142
|-51.00
|1紐元/人民幣
|4.3462
|-164.00
|1新加坡/人民幣
|5.3262
|-64.00
|1瑞郎/人民幣
|8.0621
|-257.00
|1加元/人民幣
|5.2354
|+29.00
|1人民幣/林吉特
|0.6549
|+5.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.2886
|-266.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5516
|+23.00
|1人民幣/韓元
|192.2900
|+49.00