19/07/2024 09:23

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1315 +30.00 1歐元/人民幣 7.8090 -163.00 100日圓/人民幣 4.5691 -376.00 1港元/人民幣 0.9131 -0.60 1英鎊/人民幣 9.2795 -220.00 1澳元/人民幣 4.8142 -51.00 1紐元/人民幣 4.3462 -164.00 1新加坡/人民幣 5.3262 -64.00 1瑞郎/人民幣 8.0621 -257.00 1加元/人民幣 5.2354 +29.00 1人民幣/林吉特 0.6549 +5.00 1人民幣/俄羅斯盧布 12.2886 -266.00 1人民幣/南非蘭特 2.5516 +23.00 1人民幣/韓元 192.2900 +49.00

《經濟通通訊社19日專訊》美國勞動力市場和製造業數據公布後，美元指數重新攀升加劇外部壓力，監管強力過濾延續。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1315，較上個交易日跌30點子，止兩連升，與市場預測偏離擴至近1400點，上個交易日報7.1285。