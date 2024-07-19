19/07/2024 09:38

【聚焦人幣】中國5月減持美債，人幣即期開市貶54點子

《經濟通通訊社19日專訊》美國財政部18日公布數據顯示，中國在5月減持美國國債24億美元，持有規模降至7683億美元，是今年4月首次增持33億美元後的再度減持，仍然是持有美國國債第二多的國家。

人民幣兌一美元中間價今報7.1315，較上個交易日跌30點子，止兩連升，與市場預測偏離擴至近1400點，上個交易日報7.1285。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開54點子，報7.2626，上個交易日即期匯率收盤報7.2572。

美國勞動力市場和製造業數據公布後，美元指數重新攀升加劇外部壓力，監管強力過濾延續。

市場關注今日上午的解讀三中全會精神新聞發布會。《BBC中文網》引述經濟學人智庫高級分析師徐天辰表示，根據三中全會公報，會議結果符合其預期，即三中全會是現有政策調整的延續--沒有任何跡象表明中國將走向不同的政策方向。

另外，渣打銀行中國宏觀策略負責人劉潔指出，公報內容強調「高質量發展」一詞，意味在未來一定的期間內，中國都必須面對經濟成長趨緩，因此短期內有效刺激經濟發展措施的門檻非常高。(sl)