19/07/2024 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收跌100點子報7.2672，刷逾一周低

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2672，較上個交易日4時30分收盤價跌100點子，止兩連升，創7月11日以來逾一周新低，全日在7.2626至7.2682之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌3點子，報7.2790。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1315，較上個交易日跌30點子，止兩連升，與市場預測偏離擴至近1400點，上個交易日報7.1285。

交易員指出，隔夜美國經濟數據公布後美元指數重新攀升至104關口上方，施壓人民幣走勢，短期料繼續震盪偏弱。他們並表示，昨日公布的三中全會公報對短期經濟形勢有較多提及，市場期待後續增量政策釋放，這將利於提振市場信心和經濟基本面復甦，對人民幣中期前景提供支撐。

滙豐銀行報告認為，短期人民幣仍面臨持續的資金流出及不穩定的資金流入；除了套息和分紅購匯交易及季節性出境遊購匯需求外，美國大選前增加的地緣政治新聞也提升了資金流出壓力。三中全會結束後，中國央行或放鬆對中間價控制，允許美元兌人民幣中間價緩慢上行。(sl)