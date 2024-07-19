19/07/2024 10:29

【大國博弈】中國投資者5月拋售美股、美債規模均創新高

《經濟通通訊社19日專訊》據《彭博》報道，因中美外交緊張局勢持續升溫，中國投資者在5月份拋售的美國股票和債券規模均刷新紀錄。

美國財政部周四公布的最新數據顯示，5月份，中國的基金淨賣出價值426億美元的美國長期證券，包括美國國債、機構和公司債、股票。其中，賣出美股76.8億美元，創單月新高，4月為30億美元；賣出機構債110億美元，為2012以來最多，連續第七個月賣出；賣出美國國債239億美元，創2022年3月以來新高。此外，5月海外持有美債總額增加896億美元至8.13萬億美元，總量升至紀錄水平。

報道指出，中國是美國國債的最大海外持有者之一，債券投資者和地緣政治策略師等密切關注其資金動向。中美緊張局勢升溫往往會引發對中國可能將其外匯存底轉出美國資產的猜測--此舉可能會加大殖利率的上行壓力。(sl)



