19/07/2024 10:29

【大國博弈】中國對美國生產丙酸徵收反傾銷稅，稅率43.5%

《經濟通通訊社19日專訊》中國商務部公布，決定自2024年7月21日起，對原產於美國的進口丙酸徵收反傾銷稅，所有美國公司被徵收的稅率均為43.5%。

商務部於2023年7月21日決定對原產於美國的進口丙酸進行反傾銷立案調查。調查機關最終認定，被調查產品存在傾銷，國內丙酸產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。商務部根據《反傾銷條例》相關規定，向國務院關稅稅則委員會提出徵收反傾銷稅的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2024年7月21日起，對被調查產品徵收反傾銷稅。

丙酸(PA)為重要的精細化工產品和有機合成原料，主要用於生產防腐劑、防霉劑、除草劑、醫藥中間體等，廣泛應用在食品、飼料、農藥、醫藥等領域。(sl)