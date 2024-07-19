19/07/2024 14:29

【大國博弈】美國半導體企業指中美5企侵權，要求發起337調查

《經濟通通訊社19日專訊》中國商務部貿易救濟調查局表示，總部位於美國的半導體企業Skyworks Solutions,Inc及旗下加拿大、新加坡的Skyworks Solutions Canada, Inc和Skyworks Global Pte. Ltd，根據《美國1930年關稅法》第337節規定，向美國際貿易委員會提出申請，指控對美出口、在美進口或在美銷售的特定無線前端模塊、包括意模塊的設備及其組件侵犯其專利權，請求發起337調查，並發布普遍排除令、有限排除令和禁止令。美國、中國等5家企業涉案。

該5家企業包括康希通信(滬:688653)旗下康希通信科技(上海)有限公司和美國Grand Chip Labs, Inc，銳捷網絡股份有限公司(深:301165)，以及台灣友訊科技股份有限公司與旗下美國D-Link Systems Inc。(sl)