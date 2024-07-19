19/07/2024 17:17
【聚焦人幣】外匯局：6月銀行結售匯逆差擴大至349億美元
《經濟通通訊社19日專訊》國家外匯管理局公布，2024年6月，銀行結匯12217億元人民幣，售匯14705億元人民幣。1-6月，銀行累計結匯75571億元人民幣，累計售匯83655億元人民幣。
按美元計值，6月銀行結匯1717億美元，售匯2066億美元。1-6月，銀行累計結匯10636億美元，累計售匯11774億美元。根據計算，6月銀行結售匯逆差349億美元，上月為逆差159億美元；1-6月銀行結售匯逆差1138億美元。
6月，銀行代客涉外收入40794億元人民幣，對外付款42466億元人民幣。1-6月，銀行代客累計涉外收入242200億元人民幣，累計對外付款246380億元人民幣。
按美元計值，6月銀行代客涉外收入5733億美元，對外付款5968億美元。1-6月，銀行代客累計涉外收入34088億美元，累計對外付款34676億美元。(sl)
按美元計值，6月銀行結匯1717億美元，售匯2066億美元。1-6月，銀行累計結匯10636億美元，累計售匯11774億美元。根據計算，6月銀行結售匯逆差349億美元，上月為逆差159億美元；1-6月銀行結售匯逆差1138億美元。
6月，銀行代客涉外收入40794億元人民幣，對外付款42466億元人民幣。1-6月，銀行代客累計涉外收入242200億元人民幣，累計對外付款246380億元人民幣。
按美元計值，6月銀行代客涉外收入5733億美元，對外付款5968億美元。1-6月，銀行代客累計涉外收入34088億美元，累計對外付款34676億美元。(sl)