19/07/2024 09:27

【外圍經濟】日本核心通脹率再次加速，央行或本月底會議考慮加息

《經濟通通訊社19日專訊》日本通脹率在6月份連續第二個月加速，為央行官員在月底開會時考慮加息提供依據。

日本統計局周五(19日)公布，6月剔除生鮮食品的核心消費者價格指數(CPI)按年升2.6%，增速高於5月份的2.5%，因為能源成本略有上漲。核心CPI略低於經濟師預期的2.7%，但連續第27個月持平或高於日本央行2%的目標水平。

6月份總體CPI按年上漲2.8%，經濟師預估增長2.9%。

另一方面，根據NHK報道，日本政府將從明年1月起推出新的遊客預檢制度，首先開放給台灣遊客使用。遊客將能夠在出發前完成大部分出入境檢查，以縮短抵達後辦理入境手續所需的時間。(rc)