19/07/2024 11:04

【外圍經濟】聯儲局兩名官員表示應重新檢視貼現窗能否滿足需求

《經濟通通訊社19日專訊》兩位聯儲局官員建議當局評估其緊急貸款機制能否輕易滿足銀行體系的流動性需求。

該機制被稱為「貼現窗」，在2023年銀行業危機之後受到了密切關注。

聯儲局理事鮑曼(Michelle Bowman)在周四(18日)的會議上表示，聯儲局必須解決2023年春季銀行業壓力期間暴露的已知和已確定的問題。這必須包括更新貼現窗操作和技術。

此外，達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根(Lorie Logan)亦表示，聯儲局對貼現窗功能進行全面審查已經是20多年前，現在應該對貼現窗進行審查，確保該其繼續在未來提供隨時獲得流動性的渠道。(rc)