19/07/2024 14:08

【外圍經濟】巴西政府凍結預算中150億雷亞爾支出以達財政目標

《經濟通通訊社19日專訊》巴西政府將凍結今年預算中150億雷亞爾(27億美元)的支出，以實現財政目標，這讓擔心總統盧拉不會簽署該措施的投資者鬆了一口氣。

財長哈達德(Fernando Haddad)在與盧拉及其他內閣成員會面後，於周四(18日)宣布了這一決定。哈達德告訴記者，這將確保今年不考慮利息支付的基本赤字，可以保持在財政規則規定的國內生產總值0.25%的範圍內。

政府最初試圖完全消除赤字，但根據經濟師的估計，這需要凍結至少兩倍的金額。

凍結計劃原定於本月22日宣布，同時會發布新的預算報告，但巴西政府決定加快行動，以消除投資者的擔憂。(rc)