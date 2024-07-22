22/07/2024 12:11

《真知灼見－溫灼培》美元或過度反映減息預期

《真知灼見》按照美元利率期貨價格變化顯示，市場現今不單估計美國聯儲局9月減息機率近100%，就算9月減息後，市場認為聯儲局12月再減的機率也有九成。正因市場有著如此預期，解釋了為何上周歐元及英鎊等貨幣兌美元匯價分別高見1.09及1.30之上。



*聯儲局一直未確定減息時間*



事實上截至上周，從聯儲局主席鮑威爾過去多次的公開言論中，他只一直強調美國經濟「不再過熱」及美國經濟正面對「雙邊風險」等，意味他對減息是持開放態度，但他並沒表明何時減息，強調一切還需視乎未來通脹數據而定。



*聯儲局9月減息存在通脹反彈風險*



一點必須理解，由於9月太接近大選，若聯儲局選擇9月減息，這本身已有偏幫民主黨（拜登）政府之嫌，屬政治不正確。假若民主黨連任，這還可相安無事，但若特朗普勝出，可預見日後新政府與聯儲局間之關係將變得尷尬。既然現在看來特朗普勝出機會大，聯儲局又為何冒這不必要風險？再者，以現今美國CPI年通脹率仍高企3%，至於聯儲局最看重的PCE核心年通脹率，5月為2.6%（6月情況如何，待本月26日公布），兩數字都未跌返聯儲局制定的2%目標水平。除非7月通脹數字能急跌，若聯儲局9月便減息，聯儲局實際上是要承擔日後通脹可能反彈的風險。當現今美國政府的經濟政策能延續，相信聯儲局也可因應過去情況衡量提早減息所存在的風險，但當明知美國政府將很大機會快要更替，對新政府的經濟政策又充滿未知數，在這環境下提前減息，所面對的風險就實在難控。料這會使聯儲局對9月減息有保留。



*美元本身或已過度反映9月減息因素*



除非從現在到9月18日聯儲局議息會前，美國通脹能快速跌返2%水平，提防市場對聯儲局9月減息的預期會落空。由於聯儲局10月無議息會，再下一次減息便有待11月。加上美元踏入7月已調整不少，這或使美匯指數隨時有機會反彈重上105水平之上。今早於亞洲市場，美匯指數報104.28指數點。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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