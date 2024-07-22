22/07/2024 07:50

《國金頭條》微軟死機拖累科技股，納指、標普齊創3個月最大跌幅

《經濟通通訊社22日專訊》微軟上周五（19日）全球藍屏死機，導致航空公司、證券交易所、銀行等服務大規模癱瘓，在美國科技巨企財報周前打壓股市表現，道指重挫近380點，納指、標普500齊創4月以來最大單周跌幅。

道指下跌3卞。49點，或0.9%，報40287.53點。納指下跌144.29點，或0.8%，報17726.94點。標普500下跌39.59點，或0.7%，報5505點。

造成微軟全球大規模IT故障的網絡安全公司CrowdStrike，股價一度下跌15%，之後收復部分失地。「科技七巨企」全周收盤下跌5%，晶片製造商跌幅超過其他科技股。

周二（23日），特斯拉和Alphabet將成為科技巨企中最早公布業績的兩家公司。再之後一周，微軟、Meta Platforms Inc。、亞馬遜和蘋果將公布業績。英偉達將在8月下旬發布業績。

市場分析指：「本周將是關鍵，許多大型科技股將公布業績。如果科技公司業績強勁，而通脹疲軟，那可能扭轉近期市場的弱勢表現，刺激股市新一輪上漲」。

美元上漲，美匯指數漲0.25%，至104.39。美元兌日圓小幅上漲0.1%，至157.49，周線下跌0.2%。



*紐約期金跌2.3%*



歐元兌美元跌0.2%，至1.0878。英鎊兌美元跌0.3%，至1.291。金價在上周觸及歷史高位後，交易者獲利了結。紐約期金跌2.3%，收每盎司2399.1美元。

原油價格重挫，伴隨著成交量減少，紐約期油跌至每桶80美元附近，創下6月初以來的最大單日跌幅，並且連續第2周下跌。布蘭特期油下跌2.9%，至每桶82.63美元。(jf)