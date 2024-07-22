22/07/2024 07:55

【美國大選】美國總統拜登放棄競選連任，支持副總統賀錦麗接班

《經濟通通訊社22日專訊》因黨內逼宮壓力而四面楚歌的美國總統拜登，周日（21日）在社交平台X上發帖宣布，退出總統競選。副總統賀錦麗宣布，她將尋求民主黨總統候選人提名。

拜登說：「雖然我有意尋求連任，但我相信我退選，並在餘下的任期內專注於履行我的總統職責，符合政黨和國家的最大利益。」他表示，在本周晚些時候向全國發表更詳細的講話。

拜登還表示，支持賀錦麗為民主黨的總統候選人。現年59歲的賀錦麗，在隨後的一份聲明中說：「我很榮幸得到總統的支持，我的目的是贏得這項提名。」

分析指，現在距離全國黨代會僅剩幾周時間，如果其他人也有意參與競爭，可能會導致局面混亂。(jf)