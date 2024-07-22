22/07/2024 14:26

【美國大選】賀錦麗參加民主黨總統選舉提名程序問與答

《經濟通通訊社22日專訊》率先表態有意參選美國總統的賀錦麗，是該國歷史上首位有非裔和亞裔血統的女性副總統。支持其參選的意見認為，她在黨內幾個關鍵選民群體中很受歡迎，對於較依賴包括黑人女性在內有色人種投票率的民主黨來說，放棄賀錦麗將帶來政治風險。以下為民主黨人替代拜登參選的幾個問題：



一、民主黨的提名程序將如何進行？



拜登退出後，民主黨仍需在8月19日開始的全國代表大會上，正式提名總統候選人。從1月到6月，在各州的初選和黨團會議上，拜登獲得了99%的支持度。他為賀錦麗背書，有助於推動大會確認後者為民主黨的總統候選人。



二、其他人可以挑戰賀錦麗嗎？



可以。賀錦麗的任何挑戰者都必須在黨大會正式的提名投票前，宣布自己的參選意願，公開發起挑戰。代表各州的宣誓代表(pledged delegates)將在大會期間投票，如果獲得簡單多數票就能贏得提名。



三、賀錦麗代表民主黨參選有何優勢？



她是拜登的競選搭檔，可以直接使用已經籌集到的競選資金。美國總統選舉是一項耗資巨大的事業，進入7月時拜登和民主黨手頭有2.4億美元現金，而特朗普為2.85億美元。



四、以前有過在任美國總統退出競選連任的事例嗎？



有。最近一次是總統詹森。隨著針對越南戰爭的抗議活動升溫，他1968年決定不再尋求連任，其黨友尼克松贏得當年的選舉。與拜登不同的是，詹森當時還沒有獲得足夠的代表票。(jf)